Литва может отправить €1,3 млрд на компенсации населению за энерготарифы в 2023 году

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Ints Kalnins/Reuters

На меры поддержки населения Литвы на фоне роста цен на электроэнергию будет выделено около €1,3 млрд. Об этом говорится в письме президента Гитанаса Науседы, которое было направлено руководителям фракций Сейма, передает BNS.

«Правительство ориентировочно планирует около 1,3 млрд евро субсидий (1,9% ВВП) на электроэнергию и газ для жителей при росте цен два раза за год по 40% (с января и с июля). Это необходимая и достижимая поддержка со стороны государства для жителей в условиях энергетического кризиса», — указали в письме.

По словам премьер-министра Ингриды Шимоните, правительство располагает различными инструментами подсчета, сколько средств будет необходимо выделить на компенсации при разных ценах на рынке электроэнергии.

В Минфине Литвы заявили, что текущие показатели компенсации пока являются предварительными, так как цены на рынке сильно колеблются. При этом уже конкретные цифры будут известны вместе с проектом бюджета на 2023 год.

17 сентября Шимоните заявила, что осенью 2022 года и весной 2023 года стоимость газа в Литве будет в два раза выше самых высоких ранее показателей. По ее словам, сейчас есть несколько возможных сценариев развития событий.

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