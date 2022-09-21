Индекс Мосбиржи упал ниже 2100 пунктов впервые с 9 августа

Индекс Мосбиржи упал почти на 9% и опустился ниже 2100 пунктов впервые с 9 августа

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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Российский рынок акций в моменте упал почти на 9%, опустившись ниже отметки в 2100 пунктов, что стало максимальным с 9 августа падением. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Торговая сессия в среду 21 сентября в момент открытия стартовала с падения акций до 2098 пунктов. Однако уже к 10.29 мск рынок акций отыграл падение, поднявшись до 2166 пунктов.

К 10.49 рынок акций на Мосбирже был на уровне 2143 пунктов, что потеряв с открытия -3,46%. Индекс РТС был на уровне 1106 пунктов (-4,06%).
Накануне российский рынок акций закончил основные торги вторника падением на 8,84%.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что дальнейшее развитие ситуации на российском фондовом рынке будет зависеть от общей политической обстановки. Например, если все же объявят мобилизацию, но она будет локальной, акции и индексы могут восстановиться, указал он.

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