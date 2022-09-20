20 Minutos: Алжир захотел повысить цены на газ для Испании более чем в два раза

Алжирская государственная компания Sonatrach в рамках пересмотра условий долгосрочного соглашения с Naturgy о поставках природного газа в европейское королевство стремится поднять цены на газ для Испании более чем в два раза. Об этом сообщает газета 20 Minutos.

«Цена алжирского газа для Испании может удвоиться или даже утроиться, если Алжир выдвинет требование изменить ориентир стоимости топлива с привязки к индексу Brent, который оценивает баррель нефти, на индекс TTF голландского рынка, который ЕС намеревается изменить, считая его слишком спекулятивным», — говорится в материале.

В настоящее время стоимость ноябрьских фьючерсов на газ TTF составляет €199,49 за МВтч, что более чем в два раза превышает индекс Brent. Показатели на энергетическом рынке Нидерландов являются очень волатильными, превышая стоимость топлива на других европейских площадках на €70-80 за МВтч. В отличие от Испании Алжир намерен пересмотреть цены соглашения о поставках сырья в королевство, учитывая резкий рост стоимости на энергоносители из-за кризиса, уточняется в статье.

20 сентября обозреватель портала Dir.bg Маринела Арабаджиева заявила, что экономика Евросоюза будет сломлена при одновременном прекращении поставок российских нефти и газа. Ограничения ЕС на поставки российских энергоресурсов уже привели к неконтролируемому росту цен на них. При этом тенденция по увеличению стоимости поставок сырья, с большой долей вероятности, продолжится и дальше.