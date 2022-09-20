Генсек ООН Гутерриш призвал устранить препятствия на пути экспорта российских удобрений

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости устранения всех препятствия на пути экспорта российских удобрений и их составляющих. Его слова на открытии недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи всемирной организации передает ТАСС.

По словам Гутерриша, уже есть сообщения о том, что фермеры в Западной Африке и за ее пределами выращивают меньше культур из-за роста цен на удобрения и проблем с доступом к ним.

«Крайне важно продолжать устранять все остающиеся препятствия экспорту российских удобрений и их составляющих, включая аммиак», — сказал генсек.

Он подчеркнул, что в отношении этого сырья санкции не вводились, и ООН добилась прогресса в устранении их опосредованного влияния.

«Другая серьезная обеспокоенность связана с влиянием высоких цен на газ на производство азотных удобрений. Мы должны ответственно отнестись к этому», — отметил Гутерриш.

По его словам, нехватка удобрений в мире может быстро перерасти в дефицит продовольствия, если не предпринимать никаких действий.

Ранее президент России Владимир Путин назвал верхом цинизма отказ стран Евросоюза ответить на предложение РФ бесплатно передать нуждающимся странам удобрения.