Генсек ООН Гутерриш призвал устранить препятствия на пути экспорта российских удобрений

close
100%
Andrew Kelly/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости устранения всех препятствия на пути экспорта российских удобрений и их составляющих. Его слова на открытии недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи всемирной организации передает ТАСС.

По словам Гутерриша, уже есть сообщения о том, что фермеры в Западной Африке и за ее пределами выращивают меньше культур из-за роста цен на удобрения и проблем с доступом к ним.

«Крайне важно продолжать устранять все остающиеся препятствия экспорту российских удобрений и их составляющих, включая аммиак», — сказал генсек.

Он подчеркнул, что в отношении этого сырья санкции не вводились, и ООН добилась прогресса в устранении их опосредованного влияния.

«Другая серьезная обеспокоенность связана с влиянием высоких цен на газ на производство азотных удобрений. Мы должны ответственно отнестись к этому», — отметил Гутерриш.

По его словам, нехватка удобрений в мире может быстро перерасти в дефицит продовольствия, если не предпринимать никаких действий.

Ранее президент России Владимир Путин назвал верхом цинизма отказ стран Евросоюза ответить на предложение РФ бесплатно передать нуждающимся странам удобрения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть