Два сенатора США готовят законопроект о вторичных санкциях за импорт нефти из России

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J. Scott Applewhite/AP

Два американских сенатора работают над законопроектом о вторичных санкциях за импорт российской нефти. Среди авторов — Крис Ван Холлен, демократ из Мэриленда, а также республиканец из Пенсильвании Пат Туми, сообщает Bloomberg.

«Сенаторы Крис Ван Холлен, демократ из Мэриленда, и республиканец из Пенсильвании Пат Туми работают над законопроектом, который введет вторичные санкции в отношении иностранных компаний, содействующих продаже российской нефти, и стран, увеличивающих ее закупки», — говорится в материале.

Представители Министерства финансов США пришли к выводу, что вторичные санкции оказались избыточными. Ставка на принудительное ограничение цен на российское сырье стала выгодной для азиатских импортеров, включая Индию и Китай. В свою очередь, для России при таком раскладе сохраняется стимул к продолжению поставок нефти за рубеж.

При этом США уже отказались от импорта российских энергоносителей. Их союзники в Европе планируют в декабре ввести запрет на транспортировку российской нефти морским путем. Однако санкции в их нынешнем виде следует расширить, чтобы свести экономическую выгоду для Москвы на нет, заключает Bloomberg.

20 сентября The Times со ссылкой на специалистов Банка международных расчетов сообщила, что при отказе от российской нефти может начаться глобальный продовольственный кризис. В качестве биотоплива страны начнут использовать зерно, что вызовет сильный дефицит продовольствия.

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