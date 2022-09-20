Путин счел циничным отказ ЕС ответить на предложение РФ о бесплатной передаче удобрений

Президент России Владимир Путин назвал верхом цинизма отказ стран Евросоюза ответить на предложение РФ бесплатно передать нуждающимся странам российские удобрения. Об этом президент заявил на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, которую транслировал Telegram-канал Кремля.

«Верхом цинизма является то, что даже наше предложение бесплатно передать нуждающимся странам заблокированные в европейских портах из-за санкций 300 тыс. [тонн] российских удобрений до сих пор остается без ответа. Отдайте хотя бы бесплатно нуждающимся странам. Нет, и на это нет никакого ответа», — отметил он.

Путин заострил внимание, на том что западные ограничения на поставки энергоносителей, продовольствия и удобрений из России на мировые рынки в первую очередь отразились на развивающихся и беднейших государствах.

Российский лидер на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявлял, что Россия готова бесплатно передать в развивающиеся страны 300 тыс. тонн российских удобрений, которые скопились в портах Евросоюза, и генсек ООН Антониу Гутерриш об этом информирован.