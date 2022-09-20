Die Welt: газовые компании в ФРГ заставляют жителей подключать дорогой тариф вместо базового

В Германии поставщики газа не хотят подключать граждан к базовым тарифам, заставляя их выбирать более дорогие услуги. Об этом пишет Die Welt.

В публикации указали, что крупные операторы, которые поставляют газ, отказываются от перевода жителей на базовый тариф потребления газа по их заявлению. Речь идет о том, что согласно немецкому законодательству поставщик с большим числом клиентов должен предложить каждому базовый тариф снабжения. Однако компании решили делать это лишь через несколько месяцев, переводя клиентов на временную и более дорогую опцию.

По словам эксперта по энергетике Хольгера Шнайдевиндта, любой потребитель вправе расторгать контракт из-за высоких цен на энергию и выбирать базовый тариф. При этом никого не должны переводить на замещающее снабжение. Если это происходит, то компании просто пытаются получить сверхприбыль от продажи энергоресурсов.

Он добавил, что для поставщиков раньше базовые ставки были так называемой дойной коровой. Но сейчас ситуация изменилась и компании решили сделать замещающие поставки новой дойной коровой. Например, базовый тариф предполагает стоимости топлива около 28 центов за киловатт-час. Замещающий тариф предлагается по 66,7 цента за киловатт-час.

19 сентября агентство Reuters со ссылкой на заявление Центробанка ФРГ сообщило, что уровень экономической активности в Германии может заметно снизиться в зимние месяцы из-за сокращения поставок российского газа.