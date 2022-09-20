Вице-премьер Мантуров заявил о возможном возвращении ушедших из России брендов в будущем

Вице-премьер Мантуров сообщил о заинтересованности ушедших из России брендов вернуться

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Ушедшие с российского рынка компании и бренды заинтересованы в возвращении обратно или получении условий для возвращения в будущем. Об этом «Известиям» заявил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Могу сказать одно: компании, приостановившие или прекратившие работу на российском рынке, как правило, заинтересованы в продолжении деятельности или в обеспечении условий для возвращения в будущем. В связи с этим они рассматривают различные решения, в том числе передачу активов отечественным инвесторам», — отметил Мантуров.

По его словам, сейчас нельзя раньше времени раскрывать не только детали, но даже и сам факт переговоров. Это необходимо для того, чтобы не спровоцировать давление на иностранные компании.

Он добавил, что сейчас компании, которые хотят вернуться, прорабатывают различные варианты. Это и продажа местному менеджменту, партнеру-франчайзи, другим отраслевым партнерам и прочие варианты. Итоговое решение все равно остается за основной компанией. Минпромторг же в этом процессе выступает своеобразным медиатором, который помогает найти необходимое для всех сторон решение.

15 сентября «Известия» со ссылкой на источник, близкий к корпорации, а также на два источника в ретейле писали, что южнокорейский производитель электроники Samsung планирует вернуться на российский рынок до конца 2022 года.

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