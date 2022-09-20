«Ъ»: шведский H&M решил закрыть 20 магазинов за Уралом до конца октября

«Ъ»: ретейлер H&M закроет 20 магазинов в Сибири и на Дальнем Востоке до конца октября

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Шведский производитель и продавец одежды H&M решил постепенно сворачивать свой бизнес в России, начав с закрытия 20 точек продаж за Уралом до конца октября. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

До конца октября H&M планирует закрыть свои магазины в городах Сибири и Дальнего Востока. Речь идет примерно о 20 торговых точках сети. Параллельно с этим ретейлер будет закрывать наименее рентабельные точки в небольших городах в Центральной России, отметили источники.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что смена арендаторов в магазинах за Уралом может занять около года. При этом на данный срок повлияет то, как арендодатели смогут договориться с H&M по размеру штрафных санкций за досрочный разрыв договоров аренды. В противном же случае арендодатели будут вынуждены обращаться в суды, что затянет срок освобождения помещений.

Аналитики посчитали, что собственники помещений на Дальнем Востоке и в Сибири не смогут быстро найти замену шведскому ретейлеру. Специфика данных регионов не позволит оперативно потенциальным арендаторам занять новые точки, так как для этого надо развивать логистику, которая будет очень затратной. Поэтому, вполне вероятно, что освободившиеся точки могут занять какие-то местные бренды.

17 сентября белорусское интернет-издание Onliner, ссылаясь на представителей компании сообщило, что H&M покинет белорусский рынок, магазины откроют ненадолго для продажи остатков товара.

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