В Кремле опровергли переход Кудрина в «Яндекс»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ о том, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин попросил у российского президента Владимира Путина разрешения на переход со своей должности на работу в «Яндекс». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Такого не было», — подчеркнул представитель Кремля.

На днях в СМИ появились сообщения о планах Кудрина уйти в «Яндекс», для чего он 15 сентября встретился с Путиным и попросил у него разрешения покинуть свой пост. Отмечалось, что переход российский лидер согласовал.

В мае Кудрин покинул пост декана факультета свободных наук и искусств Санкт-Петербургского государственного университета по собственному желанию. Он занимал эту должность с 2011 года. Позже сообщалось, что факультет свободных наук и искусств может быть закрыт.

Бывший генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее называл Кудрина «профессиональным либералом на высокой госдолжности».