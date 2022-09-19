Цены на газ в Европе упали на 8% ниже $1800 за тысячу кубометров впервые с 25 июля

Цены на газ в Европе в понедельник при открытии торгов упали почти на 8%, ниже отметки в $1800 за тысячу кубометров впервые с 25 июля. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Октябрьские фьючерсы в начала торгов были на уровне $1858 за тысячу кубометров, то есть снижение составило 4,3%. Но уже вскоре оно увеличилось до 7,8%, а стоимость газа составила $1790 за тысячу кубометров к 9:46 мск.

15 сентября цены на газ в Европе поднялись на 12% и превысили $2500 за тысячу кубометров. Ближайшие (октябрьские) фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) при открытии торгов находились у отметки $2286,3 за тысячу кубометров (+1,5%), а затем ускорили темпы роста, поднявшись на 11,7% — до $2517,2.

До этого немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung писала, что экономический кризис на территории Европы, который выражается в стремительном обнищании населения и скачке стоимости жизни в Германии, будет продолжаться до снижения цен на газ.