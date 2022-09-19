Аграрии предупредили о рисках для урожая из-за новых квот на импортные семена

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Министерство сельского хозяйства, Министерство экономического развития и Федеральная антимонопольная служба смогут до конца этого года устанавливать квоты на ввоз импортных семян. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.

Отмечается, что речь идет о семенах картофеля, пшеницы, кукурузы и других. В Минсельхозе предлагают активнее развивать семеноводство в России, поскольку недружественные государства постепенно вводят запрет на импорт своей продукции в РФ.

По данным газеты, представители Российского соевого союза, производители картофеля, зерна и овощей обратились к президенту России Владимиру Путину с письмом, в котором указали, что вышеупомянутые культуры являются образцами передовых мировых селекционных достижений, они обеспечивают эффективность российского производства.

Аграрии не поддержали предложение Минсельхоза и попросили президента поручить министерствам сконцентрироваться на развитии отечественной селекции и семеноводства, пояснив это тем, что в производстве они прибегают в основном к иностранным семенам.

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке запустили свыше 20 проектов по выращиванию овощей защищенного грунта.

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