«Яков и партнеры»: Европа не переживет зиму без российского газа или остановки промышленности

Страны Европы не смогут перенести предстоящую зиму, а также будущий 2023 год без российского газа. К таким выводам пришли аналитики консалтинговой компании «Яков и Партнеры» (основана партнерами из агентств большой тройки: McKinsey & Company, BCG и Bain & Company).

Как следует из поступившего «Газете.Ru» исследования, европейцы не сняли зависимость от топлива из России, несмотря на сообщении о заполнении своих газовых хранилищ.

«Для обеспечения потребности в топливе до конца 2022 года странам Европы потребуется сохранять поставки газа из России или срезать его потребление на дополнительные 7–12 млрд куб. м, что возможно только при полной или частичной остановке ряда отраслей», — утверждают эксперты.

Авторы исследования сообщают, что даже в случае мягкой зимы странам Европы придется продолжить процесс сворачивания наиболее энергоемких отраслей промышленности — производство азотных удобрений и алюминия. Сейчас эти мощности уже сокращены на 70% и 25% соответственно.

Ситуация для европейцев может ухудшиться при нескольких сценариях: если зима будет более суровой, произойдут сбои в цепочках поставок сжиженного газа, или же спрос на него вырастет в Китае. В этих случаях дефицит топлива в Европе для прохождения отопительного сезона может увеличиться с текущих 10 млрд кубометров до 20-30 млрд кубометров.

«Отказ от российского газа означает для европейских стран дефицит в 40–60 млрд кубических метров в 2023 -м даже при сохранении текущих темпов экономии весь год. Этот объем сопоставим с годовым потреблением газа Францией и Польшей вместе взятыми или с совокупным годовым потреблением газа по таким отраслям, как производство удобрений, нефтехимия, черная и цветная металлургия и все

машиностроение», – отметила партнер «Яков и Партнеры» Елена Кузнецова.