Министр нефти Египта заявил о намерении Каира продать газ на сумму до $10 млрд

Каир планирует продать за границу природный газ на сумму от $8,5 млрд до $10 млрд в текущем 2022 — 2023 финансовом году. Об этом министр нефти Египта Тарик аль-Мулла заявил телеканалу Al Arabiya.

«Мы работаем над рационализацией потребления электроэнергии, чтобы увеличить объемы газа, предназначенного для экспорта», — сказал аль-Мулла.

По его словам, с наступлением похолодания Египет сможет направлять большие объемы газа на станции сжижения для экспорта. Аль-Мулла добавил, что в последний финансовый год республика экспортировала топлива на сумму более $6,5 млрд.

Запасы природного газа в Египте оцениваются в 2,2 трлн кубометров. В сентябре 2018 года аль-Мулла заявлял, что арабская республика перешла на полное самообеспечение газом.

В июне Египет, Евросоюз (ЕС) и Израиль подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве в области торговли, транспортировки и экспорта сжиженного природного газа из еврейского государства в Европу через египетские заводы по производству СПГ. Израиль в настоящее время поставляет газ в объеме до 19,8 млн кубометров в день. Летом объемы импорта сократился вдвое из-за высоких температур и увеличения объемов потребления в самом Израиле.

Ранее 18 сентября стало известно, что Кувейт планирует вдвое нарастить добычу природного газа — с 1,4 млн до 2,8 млн кубометров.