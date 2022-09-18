Аналитик Солтведт: Осло не сможет продать Лондону необходимый газ из-за засушливого лета

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Лондон положился на норвежское топливо в попытках отказаться от российского, но из-за засушливого лета Осло ограничило экспорт энергоресурсов. Об этом в разговоре с британской газетой Express заявил главный аналитик консалтинговой компании Verisk Maplecroft Торбьорн Солтведт.

«В Норвегии слишком низкий уровень воды в некоторых водохранилищах из-за засушливого лета привел к остановкам гидроэлектростанций, <…> поэтому стране пришлось высвобождать собственные запасы газа, что означает сокращение экспортных поставок», — сказал он.

В конце марта представитель, на тот момент занимающего должность премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что Соединенное Королевство не собирается платить за российский газ в рублях. После этого страна стала импортировать газ из Норвегии и США.

Ранее 18 сентября британский таблоид Daily Express сообщил, что Лондон оказался в панике из-за того, что крупнейший в Европе поставщик газа — Норвегия — может остановить поставки энергоносителей.

Накануне журнал The Economist написал, что Норвегия «бессовестно наживается» на фоне спецоперации на Украине, получая за подорожавшие энергоносители $200 млрд в год.

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