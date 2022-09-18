WSJ: фермеры ЕС начинают протестовать против дешевой сельхозпродукции из Украины

Европейские фермеры выражают недовольство дешевой сельскохозяйственной продукцией из Украины, которая заполняет рынки. Об этом пишет The Wall Street Journal.

После начала спецоперации на Украине Евросоюз отменил тарифы и квоты, разрешив экспорт зерна на свою территорию, пишет издание. После такого шага поток украинского зерна и птицы привел к общему снижению цен, которое оказалось невыгодным для европейских фермеров.

В результате зерно на границе Украины и Польши может находиться до 10 дней. Украинская сторона видит в этом намеренные препятствия для допуска украинского продовольствия на европейский рынок. Польские официальные лица говорят, что работают так быстро, как это возможно.

«Я полностью за помощь Украине, но я считаю, что ЕС открыл ящик Пандоры», — говорит Ян Беняш, управляющий директор фермерского кооператива в деревне Лока на юго-востоке Польши.

Ранее сообщалось, что в Сербии фермеры вышли на массовые акции протеста против роста цен на топливо и удобрения.