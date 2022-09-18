WSJ: фермеры ЕС начинают протестовать против дешевой сельхозпродукции из Украины

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Lindsay Morris/Reuters

Европейские фермеры выражают недовольство дешевой сельскохозяйственной продукцией из Украины, которая заполняет рынки. Об этом пишет The Wall Street Journal.

После начала спецоперации на Украине Евросоюз отменил тарифы и квоты, разрешив экспорт зерна на свою территорию, пишет издание. После такого шага поток украинского зерна и птицы привел к общему снижению цен, которое оказалось невыгодным для европейских фермеров.

В результате зерно на границе Украины и Польши может находиться до 10 дней. Украинская сторона видит в этом намеренные препятствия для допуска украинского продовольствия на европейский рынок. Польские официальные лица говорят, что работают так быстро, как это возможно.

«Я полностью за помощь Украине, но я считаю, что ЕС открыл ящик Пандоры», — говорит Ян Беняш, управляющий директор фермерского кооператива в деревне Лока на юго-востоке Польши.

Ранее сообщалось, что в Сербии фермеры вышли на массовые акции протеста против роста цен на топливо и удобрения.

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