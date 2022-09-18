NYT: страны G7 не могут договориться о введении потолка цен на нефть из России

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Представители стран «Большой семерки» пытаются найти баланс, где Россия будет добывать нефть, но при этом продавать ее со скидкой, однако не могут договориться. Об этом пишет The New York Times.

США и их западные партнеры спешат разработать механизм ограничения цен на нефть, который лишит Россию доходов от ее продажи и успокоит рынок энергоресурсов. Однако до сих пор не получается прийти к соглашению по поводу того, какой размер цены на нефть необходимо установить, отметили в публикации.

По данным издания, при неправильной установке потолка цен на нефть, мировая экономика придет к краху. Однако ввести предельные цены необходимо уже к декабрю, иначе с вступлением в силу эмбарго на российские энергоресурсы с рынка исчезнут миллионы баррелей российского топлива, отчего цены могут резко вырасти.

Однако большинство западных экспертов посчитали, что ценовой потолок может оказаться эффективным. Он окажет положительное влияние, так как будет подталкивать большинство покупателей, продавцов и посредников в нефтяных сделках к его соблюдению. В итоге цены на нефть в мире будут постепенно приближаться к установленному уровню.

17 сентября исследователь Института экономических исследований Северной Азии (ERINA) в Японии Тосихиро Сугиура заявил, что введение предельных цен на нефть из России бессмысленно, невозможно и неэффективно.

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