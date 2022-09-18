Трамп предупредил, что немцы могут потерять свою страну

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что немцы могут потерять свою страну из-за сокращения поставок российских энергоносителей на фоне санкций и конфликта на Украине. Соответствующее заявление он сделал, выступая на митинге в штате Огайо, передает РИА «Новости».

По словам бывшего главы Белого дома, он давно предупреждал ФРГ о таком риске. Однажды, как рассказал политик, он даже подарил тогдашнему канцлеру Германии Ангеле Меркель белый флаг для «капитуляции» перед РФ.

«Я отправил ей флаг. «Но, Дональд, Дональд, почему ты послал мне этот флаг?» Я сказал, что... если вы получаете 72% своих энергоносителей из России, то вот вам белый флаг, потому что вам придется очень быстро сдаться. Кто, черт возьми, думал, что это произойдет так быстро», — поделился Трамп.

Бывший американский лидер вспомнил, что немцы смеялись в ответ на его предостережения, но больше они так не делают. Он также указал, что в настоящее время ФРГ «возвращается к старомодным вещам, включая уголь».

«Но у них нет выбора. У них не будет страны, у них не останется страны», — заключил Трамп.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия и Европа готовы к полному прекращению Россией поставок газа европейским странам.