В Госдуме предложили убрать лимит на переводы без комиссии между своими счетами физлиц

Депутат, заместитель главы фракции ЛДПР в Государственной доме и председатель комитета по социальной политике Ярослав Нилов предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной изменить положения работы Системы быстрых платежей, убрав лимит на переводы без комиссии между своими счетами физических лиц, сообщает РИА «Новости».

«Предлагаем ввести дополнительную опцию в работе Системе быстрых платежей – безлимитные и бесплатные для физических лиц переводы между своими счетами в разных кредитных организациях. При этом все действующие лимиты на переводы без комиссии между счетами разных физлиц могут быть сохранены», — указано в письме.

Нилов утверждает, что данная мера сможет повысить доверие к финансовой системе России.

«В период международной политической турбулентности и масштабных санкций граждане России оказались лишены части финансовых возможностей и инструментов сохранения и преумножения накоплений <...> При этом отдельные российские банки начали вводить собственные дополнительные комиссии на переводы денег из одной кредитной организации в другую, что, на наш взгляд, избыточно ограничивает финансовую свободу граждан», — указал Нилов.

Ранее в Банке России заявили, что пока не планируют увеличивать лимит бесплатных переводов в СБП.