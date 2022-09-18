Пушилин поручил организовать в ДНР круглосуточную разгрузку и развоз топлива

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале, что он поручил правительству ДНР организовать круглосуточную разгрузку и развоз топлива по заправкам и подключить к этому Министерство по чрезвычайным ситуациям.

«Люди в течение одного-двух-трех дней должны увидеть изменения, должны увидеть топливо не по талонам, а за наличку на наших заправках в том количестве, которое им требуется», — сказал он.

Пушилин также заявил, что топливо поступило на территорию ДНР, и количество поступающего топлива продолжает увеличиваться, но сложность сейчас заключается «в развозке данного топлива по нашим населенным пунктам, по заправкам».

Ранее председатель правительства ДНР Виталий Хоценко сообщил, что в республике наблюдается незначительный дефицит топлива на АЗС, причиной которого стали обстрелы нефтехранилищ со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Еще одной причиной дефицита топлива, по его словам, является освобождение территории республики. Хоценко отметил, что в недавно освобожденные населенные пункты «требуются существенные поставки ГСМ», в связи с чем компании пересматривают объемы закупок и разрабатывают новые логистические схемы.