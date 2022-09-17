The Economist: Норвегия «бессовестно» наживается на дорогом газе

По мнению журналистов издания The Economist, Норвегия «бессовестно наживается» на фоне конфликта на Украине, получая за подорожавшие энергоносители $200 млрд в год, приводит текст статьи Общественная служба новостей.

Авторы публикации сообщают, что в то время, как поставки российских энергоносителей в страны ЕС почти полностью прекратились, Норвегия становится только все более богатой на фоне ситуации на Украине.

Издание пишет, что затянувшийся энергокризис привел европейцев к мысли, что Норвегия просто наживается в сложившейся ситуации.

Однако в Норвегии настаивают, что сами оказались в затруднительном положении из-за проблем с выработкой энергии — по причине засухи, осушавшей большинство рек, на которых работали гидроэлектростанции.

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