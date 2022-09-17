Onliner: компания H&M распродаст остатки товара и уйдет из Белоруссии

Шведская компания H&M, которая занимается производством и продажей одежды, покинет белорусский рынок, магазины откроют ненадолго для продажи остатков товара, сообщает белорусское интернет-издание Onliner, ссылаясь на представителей компании.

Ранее торговый центр Galleria Minsk сообщал, что19 сентября H&M может возобновить продажи в их бутике.

«Мы временно вновь откроем наши три магазина для продажи оставшихся товаров и будем держать их открытыми в течение ограниченного периода времени», — рассказал представитель компании, добавив, что бренд принял решение «свернуть бизнес в Белоруссии».

Магазины H&M появились в Белоруссии три года назад, два из них открылись в Минске, еще один — в Гродно. Работа компании в республике была приостановлена в марте текущего года.

2 марта H&M Group сообщила о временной приостановке продаж в России из-за спецоперации на Украине. Позже производитель одежды выпустил отчет, в котором оценил потери от закрытия магазинов в РФ, Белоруссии и на Украине. По данным ретейлера, убытки во втором квартале достигли 1,2 млрд руб.

В июле H&M Group объявила об окончательном уходе из России.