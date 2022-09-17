«Норникель» планирует передать 25% акций в адрес работников компании

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Павел Ткачук

Российская горно-металлургическая компания «Норникель» намерена передать 25% акций в адрес работников предприятия с помощью цифровых финансовых активов (ЦФА) в течение 10 лет. Об этом заявил один из основных владельцев крупнейшего в мире производителя никеля и палладия Владимир Потанин в интервью телеканалу РБК.

По его словам, на сегодняшний день около 10% уставного капитала «Норникеля» уже находится в руках частных инвесторов.

«Наша десятилетняя программа предусматривает доведение пакета, находящегося в руках физлиц, до 25%. Частично это будет за счет того, что мы будем наделять наших сотрудников акциями «Норильского никеля» в цифровой форме», — заявил Потанин.

Он отметил, что с помощью ЦФА можно будет покупать активы компании по частям. «Разбив это на более мелкие кусочки, мы предоставим возможность инвестировать людям, у которых нет больших накоплений», — сказал глава производителя никеля и палладия.

Потанин добавил, что, когда «Норникель» был приватизирован, около 25% акций владели работники. Инициатива о передачи ценных бумаг «в каком-то смысле восстановит некую историческую справедливость».

В июле арбитражный суд Красноярского края утвердил мировое соглашение между Енисейским управлением Росрыболовства и Норильско-Таймырской энергетической компанией (дочернее предприятие ГМК «Норникель») о взыскании штрафа за разлив топлива в Норильске. Согласно соглашению, штраф за ущерб водным ресурсам при аварии составил 59 млрд руб.

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