Многие читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали действия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и жалеют Европу из-за строительства газопровода «Сила Сибири — 2» в Китай.

«Это сигнализирует об экономической смерти Европы. США приложили к этому руку, вмешавшись в ситуацию с «Северным потоком — 2» и погубив этот проект с помощью руководства Германии», — подчеркнул другой.

«Ну вот, спасибо американцам, спасибо предательнице фон дер Ляйен: Европа теперь — рогоносец истории», — высказался еще один читатель.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявлял, что новый газопровод «Сила Сибири — 2» может стать фактической заменой для России трубопровода «Северный поток — 2».

До этого премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ говорил, что строительство через территорию его страны газопровода «Сила Сибири — 2» из России в Китай может начаться в 2024 году после технико-экономического обоснования проекта.