Шольц не исключает сложностей на НПЗ из-за зависимости от нефти из России

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Fabrizio Bensch/Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не исключает, что на германских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), которые зависят от российской нефти, могут возникнуть сложности. Об этом сообщает Deutschlandfunk.

По его словам, Германия не получает газ из России по «Северному потоку», хотя смогла заранее подготовиться к такой ситуации.

«Точно так же мы готовимся к тому, что может возникнуть аналогичная тяжелая ситуация на двух восточногерманских нефтеперерабатывающих заводах, которые зависят от трубопровода «Дружба», — сказал он.

Ранее сообщалось, что правительство Германии планирует передать под государственный контроль нефтеперерабатывающий завод российской компании «Роснефть» в Шведте (федеральная земля Бранденбург).

По данным Spiegel, детали запланированного перевода завода под госконтроль ФРГ должны были быть представлены на пресс-конференции 16 сентября канцлером Олафом Шольцем, федеральным министром экономики Робертом Хабеком и премьер-министром Бранденбурга Дитмаром Войдке.

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