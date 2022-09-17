В Европарламенте заявили о сложностях для польских стекольщиков из-за дорогого газа

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

Производители стекла в Польше оказались в сложной ситуации из-за дорогого газа, встав в неравные условия с конкурентами из России и Белоруссии. Об этом заявил член Европарламента от Польши Косма Злотовский, передает RT.

«При производстве стекла используется газ, который в нынешней ситуации значительно дешевле в Белоруссии и России. Так, себестоимость одной тонны стекла в Белоруссии примерно в 30 раз ниже, чем в Польше», — отметил Злотовский.

Он добавил, что из-за такой колоссальной разницы в ценах европейские предприятия просто не могут конкурировать в справедливых условиях.

По его словам, Белоруссия также может провозить в Европу переупакованное стекло из России. Поэтому необходимо выяснить, помогают ли введенные санкции препятствовать такой возможности.

В конце августа The Wall Street Journal писал, что уменьшение поставок газа из России в Европу поставило под угрозу целую индустрию производства стекла в регионе. Речь идет о том, что сам газ является основным компонентом при производстве стекла. В этом процессе достигаются определенные температуры, которые необходимы для расплавления песка, кальцинированной соды и известняка.

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