Шольц предсказал независимость Германии от российского газа к концу 2023 года

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Германия к концу 2023 года может стать независимой от поставок газа из России. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время конференции, посвященной вопросам развития бундесвера, передает ТАСС.

«Мы где-то в конце следующего года получим так много инфраструктуры для импорта, что совершенно точно сможем обеспечивать снабжение нашей страны без российского газа», — отметил Шольц.

По его словам, такая независимость все-таки повлияет на цены и у этого решения будут последствия.

Он добавил, что сейчас хранилища заполнены газом на 88%, а скоро будет достигнут уровень в 90%. При этом инфраструктура по импорту газа будет расширена, чтобы получить возможность для обращения к импортерам в любое время.

16 сентября издание Die Welt писало, что в Германии в парламентской фракции партии «Левых» в бундестаге не смогли прийти к компромиссу по вопросу санкций против России. Сложившаяся ситуация привела к расколу в партии. Депутат Сара Вагенкнехт обвинила федеральное правительство в «начале беспрецедентной экономической войны» против России и призвала к переговорам с Москвой. В партии ей ответили, что подобные заявления портят репутацию политической силы и призвали исключить Вагенкнехт из числа «Левых».

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