Reuters: немцы из-за высоких цен «обрывают» колл-центры поставщиков энергии ФРГ

В немецкие компании-поставщики энергии поступает масса звонков от клиентов, которые недовольны ростом цен на энергоносители. Об этом сообщает Reuters.

«У нас все больше и больше отчаявшихся клиентов в центрах обслуживания <…>. Некоторые из-за разочарования становятся агрессивными, другие плачут и нуждаются в психологической поддержке», — сказала глава ассоциации местных коммунальных служб VKU Ингберт Либинг

Компания E.ON, крупнейший поставщик энергии в Германии, обслуживающий около 14 млн клиентов, заявило, что увеличило мощности своих колл-центров, чтобы справиться с всплеском запросов, поскольку многие потребители ожидают, что цены продолжат расти.

По словам Керстин Андреа, управляющего директора Федеральной ассоциации энергетики и водной промышленности, информирование клиентов о резком росте цен является проблемой для коммунальных служб.

«Тот факт, что энергетические компании не являются причиной нынешней ситуации, в основном признается, но коммунальные предприятия несут солидарную ответственность как разносчики плохих новостей», — добавила Андреэ

Ранее австрийский экономист Ральф Шелльхаммер сообщил, что немецкие власти ради проблем климата готовы пожертвовать энергетической и продовольственной безопасностью. По его мнению, ФРГ «из-за энергетического кризиса катится в бездну».