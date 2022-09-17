Экс-премьер Кику: молдавская сторона стремится к разрыву контракта с «Газпромом»

close
100%
Михай Карауш/РИА «Новости»

Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что республика ведет к разрыву контракта с «Газпромом», поскольку не выполняет обязательства. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Primul in Moldova.

«Складывается впечатление, что молдавская сторона, к сожалению, ведет к тому, чтобы разорвать этот контракт. Понятно, что открыто мы не можем взять на себя это, но как-то довести до того, чтобы «Газпром» больше не поставлял газ», — отметил Кику.

Он добавил, что правительство республики не делает ничего, чтобы у «Газпрома» был повод продолжать поставки.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что уровень потребления газа в стране придется снизить, даже при условии, если «Газпром» все-таки продолжит поставлять топливо.

По ее словам, летний рост цен является настоящей «аномалией». Кроме того, молдавская сторона опасается двойного «шока» из-за уменьшения поставок из России и высоких цен на газ.

Она добавила, что в стране не знают, какая цена на газ будет зимой, поэтому приходится готовиться ко всем возможным вариантам развития событий.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть