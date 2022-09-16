PipeChina: Китай ввел в эксплуатацию новый участок газопровода «Сила Сибири»

Китайская Народная Республика (КНР) ввела в эксплуатацию новый участок газопровода «Сила Сибири», протяженность которого составляет 320 км. Об этом написало агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение компании PipeChina, которая управляет китайским продолжением газопровода.

По этому трубопроводу Китай будет получать топливо из России.

«Китайский участок газопровода «Сила Сибири» Аньпин — Тайань на востоке Китая 16 сентября был официально сдан в эксплуатацию. Это демонстрирует, что каналы поставок энергии на востоке страны стали еще более совершенными», — говорится в сообщении PipeChina.

В ближайшие годы планируется строительство газопровода «Сила Сибири — 2». Ранее 16 сентября вице-премьер России Александр Новак заявил, что этот новый газопровод может стать фактической заменой для России трубопровода «Северный поток — 2».

В конце августа глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания приступает к проектированию нового газопровода в Китай с Дальнего Востока. В феврале сообщалось, что «Газпром» и Монголия перешли к проектированию газопровода «Союз Восток» для поставок российского газа в Китай.