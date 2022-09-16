«Роснефть» пересмотрит контракт на поставку нефти в Германию после решения правительства ФРГ о передаче активов компании во внешнее управление Федеральному сетевому агентству, сообщается в пресс-релизе компании.

«В связи с односторонним решением о смене главы исполнительного органа и вследствие появления форс-мажорных обстоятельств, предусмотренных действующим внутрикорпоративным контрактом между ПАО «НК «Роснефть» и Rosneft Deutschland GmbH, последний подлежит переподписанию с уполномоченным Правительством ФРГ лицом», — говорится в заявлении.

В «Роснефти» подчеркнули, что готовы обсуждать параметры нового контракта «при условии гарантий оплаты поставленного сырья, защиты инвестиций и законных прав персонала предприятий».

В компании также заявили, что решение о передаче активов регулятору ФРГ незаконно и является «экспроприацией акционерной собственности». При этом в релизе подчеркивается, что сложившаяся ситуация не была неожиданностью, так как «находится в логике навязанного США алгоритма действий в отношении российских предприятий на территории Германии».

«Решение, принятое Федеральным Правительством ФРГ, не является временным, и, по сути, означает безвозвратную утрату активов. «Роснефть» будет прорабатывать все возможные меры защиты акционеров, включая обращение в суд», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, в «Роснефти» напомнили, что компания соблюдала все требования германских регуляторов, открыто и прозрачно работала на рынке, а также в полном объеме выполняла свои обязательства, несмотря на сложную ситуацию на энергетическом рынке Германии. Также в релизе отмечается, что общий объем инвестиций «Роснефти» в проекты нефтепереработки в Германии составил 4,6 млрд евро.

Ранее 16 сентября правительство Германии передало дочерние предприятия «Роснефти» в управление национальному регулятору в сфере энергетики.