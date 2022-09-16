Постпред США: Вашингтон планирует обсудить на Генассамблее ООН введение потолка цен на газ

Соединенные Штаты Америки планируют обсудить вопрос установления потолка цен на природный газ в ходе встреч американской делегации на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, написало агентство ТАСС.

«Каких-либо (общих) дискуссий, насколько я знаю, по потолку цен на топливо и природный газ не будет. Но я уверена, что это будет (затрагиваться) в ходе наших разговоров», — сказала дипломат.

На этой неделе газета The Guardian написала, что Европейский союз (ЕС) отказался от идеи вводить потолок цен на российский газ, однако хочет ввести новый налог для энергокомпаний.

До этого сообщалось, что предложение Еврокомиссии (ЕК) по борьбе с энергетическим кризисом не содержит упоминаний о потолке цен на российский газ.

Накануне постоянный заместитель министра нефти и энергетики Норвегии Андреас Эриксен выразил мнение, согласно которому лимит цен на газ может усугубить энергокризис в Европе.