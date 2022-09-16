Российские туристы потратили наибольшую сумму в 2022 году среди всех гостей Грузии

Туристы из России потратили самую крупную сумму в Грузии среди всех отдыхающих в этой стране. Об этом сообщает Business Media Georgia со ссылкой на сведения местного Нацбанка.

С января по август 2022 года россияне потратили в Грузии рекордные 467,9 млн долларов, обогнав тем самым граждан ЕС. Путешественники из Европы разместились на второй строчке рейтинга с показателем в 215 млн долларов, отмечает ФАН.

На третьем месте по расходам оказались граждане Белоруссии (189 млн долларов), а за ними последовали туристы из Израиля (170 млн долларов).

В целом за указанный период доход Грузии от туризма составил 2,1 млрд долларов, практически сравнявшись с доковидными показателями.

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