Токаев призвал преобразовать ШОС в глобальную экономическую платформу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил за преобразование Шанхайской организации сотрудничества в глобальную экономическую платформу.

По его словам, которые приводит ФАН, на долю стран ШОС приходится порядка 25% общемирового объема ВВП, то есть свыше 23 трлн долларов.

Казахстанский лидер указал, что в распоряжении участников организации имеются богатейшие запасы энергоносителей, редких металлов и источников возобновляемой энергии.

«Сегодня наша организация объединяет динамично развивающиеся экономики мира с колоссальным человеческим, ресурсным и технологическим потенциалом», — сказал он на заседании Совета глав государств-членов ШОС.