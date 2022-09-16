A Haber: Турция ведет переговоры с РФ по дополнительным поставкам газа

Турция ведет переговоры с Россией по дополнительным поставкам газа в республику. Об этом сообщает телеканал A Haber со ссылкой на источники.

«В случае согласования цен, поставки начнутся», — говорится в сообщении.

Накануне, 15 сентября, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия намерена нарастить поставки газа в Турцию, если страна увеличит его потребление. Он также отметил, что между Россией и Турцией есть долгосрочные контракты на поставку газа по «Турецкому потоку» и по «Голубому потоку».

9 сентября агентство Bloomberg сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на скидку на газ после разговора с российским президентом Владимиром Путиным.