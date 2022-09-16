«Сбер» оценил масштабы ближайших сделок на рынке IPO в ₽3-10 млрд

«Сбер» ведет работу с несколькими компаниями, которые планируют выйти на биржу до конца 2022 года. Объемы ближайших следок на рынке IPO оценивается в ₽3-10 млрд, заявил в интервью газете «Коммерсантъ» первый заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

«На начало 2022 года мы общались с более 50 эмитентами, которые планировали выход на рынки акционерного капитала в течение 1-1,5 года <....> Первые размещения, которые мы сейчас обсуждаем, — 3-10 млрд рублей. В случае положительных результатов первых сделок допускаем увеличение объемов до 15-20 млрд рублей на сделку», — заявил Попов.

По его словам, сдерживающим фактором для инвесторов выступает общая неопределенность в отношении дальнейшего развития экономики и рынка. Однако в «Сбере» ожидают решения инфраструктурных проблем в обозримом будущем.

«Заморозка части активов у локальных инвесторов также, несомненно, ограничивает их аппетит и объем средств для новых инвестиций. Но мы ожидаем постепенного решения инфраструктурных проблем», — заключил Попов.

2 сентября глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что высокотехнологичные предприятия малого и среднего бизнеса получили с мая текущего года льготные кредиты по программе «Взлет — от стартапа до IPO» на общую сумму более 1 млрд рублей. Программа льготного кредитования высокотехнологичных предприятий началась в апреле 2022 года, а в мае начались первые выдачи денежных средств.