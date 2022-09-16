Небензя: санкции не дают России безопасно перевести взносы в продпрограмму ООН

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что санкции не позволяют Москве безопасно перевести взносы во Всемирную продовольственную программу (ВПП) организации. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Западные санкции подрывают глобальную продовольственную безопасность. Из-за перебоя с банковскими транзакциями Россия несколько месяцев не может безопасно перевести свои добровольные взносы в ВПП», — сообщил Небензя.

Он подчеркнул, что речь идет о десятках миллионов долларов. Эти деньги, как указал дипломат, пошли бы на помощь странам, сталкивающимся с риском голода.

Несколько дней назад Bloomberg сообщило, что российский Минфин в августе на совещании правительства оценил потери финансового сектора от антироссийских санкций. По данным агентства, замороженными оказались еврооблигации на сумму 4,6 трлн рублей, а также депозиты на 563 млрд рублей. Минфин в своей презентации также привел информацию о заморозке международных резервов на $300 млрд.

Кроме того, в июне Евросоюз отключил в рамках очередного пакета санкций против России ряд российских банков от межбанковской системы SWIFT, что снизило скорость транзакций.