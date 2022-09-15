Глава «Роснефти» Сечин пообещал рост дивидендов нефтегазовой компании по итогам 2022 года

Председатель правления и главный исполнительный директор российской нефтегазовой компании «Роснефть» Игорь Сечин сообщил, что предприятие может увеличить дивиденды по итогам 2022 года, а также выплатить промежуточные дивиденды. Слова Сечина привели в отчетности «Роснефти» за первое полугодие текущего года.

В релизе сказано, что компания за первые шесть месяцев 2022 года увеличила чистую прибыль, которая относится к акционерам предприятия, на 13% до 432 млрд руб. и сократила долговые обязательства на 12% с начала 2022 года. На этом основании приняли решение о выплате дивидендов.

«Финансовые результаты за первое полугодие 2022 г. формируют надежную основу для промежуточных дивидендов и дальнейшего роста суммарных выплат по итогам года», – сказал Сечин.

В мае агентство Bloomberg писало, что доходы России от экспорта углеводородов в 2022 году увеличились вполовину на фоне торговых ограничений. Тогда издание сообщало, что Россия продолжает отправлять на экспорт сырье, несмотря на желание Евросоюза ввести запрет на его импорт.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на результаты отчета Международного энергетического агентства (МЭА) проинформировало, что доходы России от экспорта нефти в августе 2022 года сократились до минимального с марта значения $17,7 млрд.