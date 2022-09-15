Экспорт зерна из России с 1 июля 2022 года снизился на 16%

Подведомственный Россельхознадзору ФГБУ «Центр оценки качества зерна» сообщил о снижении экспорта зерна из России на 16% с начала сельскохозяйственного года, который наступил 1 июля 2022 года (с датой окончания 30 июня 2023 года), относительно аналогичного периода прошедшего сельхозгода, написало агентство ТАСС.

По состоянию на 8 сентября, объем продаж зерна за границу со стороны России составил 8,7 млн тонн, из которых пшеница заняла 6,96 млн тонн, ячмень — 1,28 млн тонн, кукуруза — 0,38 млн тонн.

Также сообщается, что на внешние рынки наша страна поставила 0,22 млн тонн пшеничных отрубей, 0,2 млн тонн подсолнечного шрота, 0,18 млн тонн гороха и 0,16 млн тонн сои.

В начале сентября пресс-службы Минсельхоза сообщила, что Россия с июля по декабрь 2022 года готова поставить на внешние рынки до 30 млн тонн зерна в рамках договоренностей с ООН.

В мае президент России Владимир Путин говорил, что в стране в 2022 году ожидают рекордный урожай зерна. По его словам, предварительно, «сбор зерна может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы».