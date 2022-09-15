Пушилин заявил, что берет на контроль ситуацию с ценами на продукты в ДНР

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что берет под контроль ситуацию с ценами на продукты в регионе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Пушилин подчеркнул, что был запущен чат-бот по ценам, а по обращениям местных жителей были отправлены проверяющие органы по местам.

«Но проблема глубже и серьезней, я сегодня проверил, проблема даже не в розничных точках, а как раз в оптовиках. Ими тоже займемся», — подчеркнул глава ДНР.

Он добавил, что понадобится привлечь дополнительные оптовые базы, так как продукты «в Ростове дешевле в два-два с половиной раза».

Пушилин подчеркнул, что планирует обратиться к властям Ростковой области за помощью и проработать вопрос доставки овощей из Херсонской области.

Ранее глава ДНР подписал постановление о национализации имущества Донецкого комбината «Каргилл», который ранее был филиалом американской корпорации Cargill Inc.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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