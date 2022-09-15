В Минэнерго Норвегии считают, что лимит цен на газ усугубит энергокризис в Европе

Постоянный заместитель министра нефти и энергетики Норвегии Андреас Эриксен выразил мнение, согласно которому лимит цен на газ может усугубить энергокризис в Европе. Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу CNN.

Также Эриксен рассказал, что власти королевства в целом со скепсисом относятся к идее введения потолка цен на российский газ.

«В первую очередь, потому что основная проблема в Европе на данный момент — нехватка энергоресурсов. И лимит на цены не решает ее. Напротив, он может усугубить кризис, что приведет к высокому спросу на рынке и введению различных мер нормирования, которых еще не было», — заявил замминистра нефти и энергетики Норвегии.

9 сентября пресс-служба Минфина США опубликовала сообщение согласно которому, потолок цен на нефть из России начнет действовать с 5 декабря. С 5 февраля 2023 года режим ограничения стоимости распространится на другие нефтепродукты.

Накануне эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в интервью французскому журналу Le Point предупредил, что страны Запада не должны бездумно вводить ограничительные меры против энергетического сектора России, поскольку санкции осложняют ситуацию для всего мира.