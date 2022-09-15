«Ъ»: экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье снизился почти на 40%

Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье снизился почти на 40%, пишет «Коммерсант».

По данным издания, экспорт в страны дальнего зарубежья составил 84,8 млрд куб. м. Это на 38,8% меньше аналогичных показателей за прошлый год.

Компания сообщила, что экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» вырос, но точные цифры не привела, отмечает газета.

Ранее сообщалось, что немецкий энергоконцерн Uniper рассматривает вариант инициирования арбитражного разбирательства в отношении «Газпрома» в Стокгольмском суде.

Предметом разбирательства могут стать «миллиарды евро компенсации», которые концерн потребует от российской компании.

До этого Uniper подписала партнерское соглашение с австралийской нефтегазовой фирмой Woodside о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Европу с 2023 года. Объемы поставляемого в рамках сделки топлива составят более 0,8 млн тонн в год, сообщается на сайте энергетического концерна Германии.