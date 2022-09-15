Вице-премьер Новак заявил, что цена на газ в Европе будет формироваться рыночным способом

Цена на газ в Европе будет формироваться рыночным способом. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, комментируя идею «потолка цен» на российские энергоресурсы, написало агентство РИА «Новости».

«Цена на газ будет формироваться рыночным способом. Исходя из баланса спроса и предложения», — сказал он.

По словам вице-премьера, речь идет о спотовых поставках топлива.

Также Новак отметил, что при поставках топлива на европейскую часть евразийского континента через трубопровод, Москва руководствуется условиями контрактов на долгосрочной основе.

«В основном наши контракты по поставкам газа в Европу, они долгосрочные с формулой контракта, поэтому те решения, которые будут приниматься по изъятию сверхприбыли у компаний, которые сегодня зарабатывают на европейском рынке, они не будут иметь никакого отношения к формированию цен», — сказал вице-премьер.

До этого 15 сентября Новак заявил, что поставки российского газа в Евросоюз (ЕС) в 2022 году сократятся на 50 млрд кубометров.