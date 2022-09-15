Замглавы Минфина сообщил об отсутствии планов повышения ставки НДФЛ для богатых

Минфин не планирует повышать НДФЛ для россиян с доходом 5 млн рублей в год

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для богатых россиян, которая на сегодняшний день составляет 15%, повышать не планируют. Такое заявление в рамках Московского финансового форума сделал заместитель министра финансов России Алексей Сазанов, сообщило РИА «Новости».

По его словам, в министерстве не ведут никаких обсуждений по дальнейшему изменению прогрессивной шкалы налогообложения. При этом он назвал опыт предыдущего повышения удачным.

Как отметил Сазанов, по итогам 2021 года Минфин собрал за счет повышенных сборов с обеспеченных россиян, чей доход превышает 5 млн рублей, 83 млрд рублей. В 2022 году ожидается порядка 130 млрд рублей, а в 2023 году — 144 млрд.

Федеральный закон о повышении ставки НДФЛ до 15% на доходы, превышающие 5 млн рублей, президент России Владимир Путин подписал 23 ноября 2020 года.

Накануне генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал все страны ввести налоги на сверхприбыли нефтегазовых компаний, которые они получают из-за высоких цен на ископаемые виды топлива.

Затем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на эту новость словами «коммунисты и социалисты аплодируют стоя».

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