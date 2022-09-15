«Ъ»: аптеки перестали фиксировать обращения отсроченного обслуживания льготных рецептов

Всероссийский союз пациентов фиксирует жалобы граждан на то, что аптеки отказали им в фиксации отсроченного обслуживания по льготным рецептам. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Ранее аптеки должны были, если препарата по льготному рецепту не было в наличии, заносить обращение за ним в журнал отсроченного спроса и предоставлять лекарство в срок от одного до десяти дней. C 1 сентября эта норма была отменена. В то же время, указали в Минздраве, сохраняется обязанность принять обращение на отсроченное обслуживание.

В союзе рассказали, что на подобные проблемы жаловались родители детей с диабетом, которым не удалось получить инсулин.

«Предполагаем, что аптеки все равно должны будут выдать лекарства, но без фиксации рецепта в журнале этот процесс не формализован. Непонятно, с какого дня ведется подсчет и к какой дате препарат будет доставлен», — отметили в ВСП.

Накануне Госдума приняла в первом чтении поправки в закон «Об обращении лекарственных средств», которые позволят провести эксперимент по розничной торговле отпускаемыми по рецепту лекарственными препаратами онлайн.