Эр-Рияд обогнал Москву по объему поставок нефти в Индию в августе 2022 года

Объем экспорта нефти из России в Индию упал в августе 2022 года относительно июля на 2,4%, до 855,9 тыс. баррелей в сутки, в то время как поставки сырья со стороны Саудовской Аравии в это южноазиатское государство увеличились на 4,8%, до 863,9 тыс. баррелей в сутки. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на сообщение источников в нефтяной отрасли и торговле.

То есть в августе по объему поставок нефти в Индию Москва заняла третье место, на второе место вышел Эр-Рияд. Лидером по объему экспорта остался Ирак.

При этом общий импорт сырой нефти в Индию в августе снизился до пятимесячного минимума в 4,45 млн баррелей в сутки. Этот показатель на 4,1% меньше июльского. Сокращение уровня поставок связали с ремонтом на некоторых нефтеперерабатывающих заводах.

Индия — второй после Китая импортер российской нефти с начала спецоперации на Украине. Ранее 15 сентября первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра заявил, что его страна не входит в коалицию G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США), которая обсуждает введение потолка цен на российские энергоносители.

Накануне агентство Reuters написало, что Пекин сэкономил на импорте российской нефти $3 млрд с апреля по июль 2022 года за счет предоставления большой скидки со стороны Москвы в размере $108 за тонну.