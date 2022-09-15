Белый дом занимается подготовкой еще одного пакета помощи Украине

close
100%
Emily Elconin/Reuters

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена, возможно, вскоре объявит о новом пакете военной помощи Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

В настоящий момент примерные сроки предоставления военной помощи Киеву и объемы поставок вооружения не приводятся.

Также нет данных, на какой стадии находится процесс переговоров между американской и украинской сторонами и о каких поставках идет речь.

Сейчас на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что Украина надеется покрыть дефицит бюджета в 2023 году за счет помощи США, ЕС и ВМФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть