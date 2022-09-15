Госфонд: Казахстан не видит рисков сильного ограничения транспортировки нефти по КТК

Председатель правления госфонда «Самрук-Казына», акционера нефтегазовой нацкомпании «КазМунайГаз», Алмасадам Саткалиев заявил на пресс-конференции, что Казахстан не видит рисков существенного ограничения транспортировки нефти на мировые рынки по трубопроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не видим рисков, связанных с существенным ограничением транспорта (нефти. — «Газета.Ru») по данному маршруту», — сказал он.

Ранее сообщалось, что нефть из Казахстана не будет с осени прокачиваться по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД) в объеме 1,5 млн тонн.

12 августа агентство Reuters передавало, что Казахстан планирует продавать 1,5 млн тонн нефти в год через нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан в обход России. В агентстве указали, что казахстанский «Казмунайгаз» уже ведет переговоры с Госнефтекомпанией Азербайджана.