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В России могут начать привлекать заключенных для работы на стройках

Хуснуллин заявил о возможности работы на стройках осужденных по нетяжелым статьям

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

На работу на стройках в России могут привлечь заключенных по нетяжелым экономическим статьям. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, сообщает РИА «Новости».

Вице-премьер пояснил, что ранее заключенные не шли на такие работы, потому что это лишало их возможности получить условно-досрочное освобождение. Однако в Минюст по инициативе правительства внесли поправку, которая должна изменить эту норму, добавил он.

«Я считаю, что эта мера приведет к тому, что часть заключенных по нетяжелым экономическим статьям могла бы работать на стройке», — сказал Хуснуллин.

Ранее уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила освобождать от отбывания наказания смертельно больных осужденных, рассказав об инициативе соответствующего законопроекта. Она пояснила, что для реализации этой идеи необходимо выделить из числа тяжелобольных заключенных именно тех, кто неизлечимо смертельно болен.

В марте в Госдуму внесли законопроект об амнистии для предпринимателей, впервые приговоренных к лишению свободы за ряд преступлений небольшой и средней тяжести в сфере экономики.

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