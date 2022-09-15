В НСПК подтвердили информацию о проблемах в Турции с картами «Мир» ряда банков

Карты российской платежной системы «Мир» работают в Турции в штатном режиме, но бывают случаи отказов проведения операций. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу российской Национальной платежной системы (НСПК).

Ранее турецкие СМИ сообщали, что некоторые турецкие отели перестали принимать карты «Мир».

«Платежная система «Мир» отмечает отдельные случаи отказов проведения операций по картам находящихся под санкциями российских банков и осуществляет мониторинг ситуации», — сказали в НСПК.

При этом гендиректор НСПК Владимир Комлев ранее заявлял, что карты «Мир» в Турции продолжают функционировать в обычном режиме.

6 сентября директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин заявлял, что до конца 2022 года во всех турецких отелях можно будет расплачиваться картами платежной системы «Мир».